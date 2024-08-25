Россия направила Франции ноту с требованием о доступе к Дурову

Российское посольство в Париже направило в Министерство иностранных дел Франции ноту с требованием предоставить консульский доступ к Павлу Дурову. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, проблемой является то, что у основателя мессенджера Telegram имеется французское гражданство.

«Соответственно, для Парижа, для Франции он в первую очередь является гражданином их страны», - добавила дипломат.

Напомним, Павла Дурова арестовали вчера в аэропорту в пригороде Парижа. Франция обвиняет его в отмывании денег, педофилии и наркотрафике. Предпринимателю теперь грозит до 20 лет лишения свободы.

В разговоре со «Звездой» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что основатель мессенджера Telegram является «добычей» США. Он предположил, что многим на Западе не дает покоя эффективная соцсеть, которую создал Павел Дуров.

По словам Владимира Джабарова, предприниматель поплатился свободой за отказ от сотрудничества с западными спецслужбами.