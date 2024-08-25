МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия направила Франции ноту с требованием о доступе к Дурову

Мария Захарова заявила, что соответствующее требование было направлено в МИД Франции.
Сергей Лебедев 2024-08-25 16:11:42
© Фото: lukomore.org, Global Look Press

Российское посольство в Париже направило в Министерство иностранных дел Франции ноту с требованием предоставить консульский доступ к Павлу Дурову. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, проблемой является то, что у основателя мессенджера Telegram имеется французское гражданство.

«Соответственно, для Парижа, для Франции он в первую очередь является гражданином их страны», - добавила дипломат.

Напомним, Павла Дурова арестовали вчера в аэропорту в пригороде Парижа. Франция обвиняет его в отмывании денег, педофилии и наркотрафике. Предпринимателю теперь грозит до 20 лет лишения свободы.

В разговоре со «Звездой» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что основатель мессенджера Telegram является «добычей» США. Он предположил, что многим на Западе не дает покоя эффективная соцсеть, которую создал Павел Дуров.

По словам Владимира Джабарова, предприниматель поплатился свободой за отказ от сотрудничества с западными спецслужбами.

#Мария Захарова #МИД РФ #Задержание #арест #Telegram #павел дуров
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 