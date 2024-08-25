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Джабаров: Дуров - «добыча США», просто так его не выпустят

По мнению первого зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, основатель Telegram поплатился свободой за отказ от сотрудничества с западными спецслужбами.
Ян Брацкий 2024-08-25 15:06:49
© Фото: lukomore.org, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров - «добыча» США. Такого мнения придерживается первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе со «Звездой» он предположил, что многим на Западе не дает покоя эффективная соцсеть, которую создал Дуров.

«Не надо забывать, что за всем стоят американцы. Они ребята жесткие и просто так свою добычу из рук не выпустят. Много интересов переплелось вокруг этой фигуры. Дуров создал на самом деле эффективный мессенджер», - объяснил Джабаров.

Перед французской Фемидой Дуров ни в чем не виноват, уверен Джабаров. В руки спецслужб он попал из-за нежелания модерировать информацию в Telegram и отказ от сотрудничества с западными спецслужбами.

«Дуров никаких данных ни у кого не воровал, он просто не снимал публикации, которые не нравились французам, американцам и позволял публиковать в Интернете материалы по любым вопросам. Он был вне политики, но в нашей жизни оставаться вне политики невозможно. Я думаю, Дуров в этом убедился», - считает Джабаров.

Российские власти оказывают всю необходимую консульскую помощь Павлу Дурову. Возможно, усилия по его вызволению будут предпринимать Турция, Арабские Эмираты и еще ряд стран, отметил собеседник «Звезды».

«В любом случае, Дуров должен понимать, что миф о свободном Западе надо забыть раз и навсегда. Тоталитарные режимы практически меняют всю картину стран Запада. Один за другим они повторяют печальный опыт тоталитарных режимов прошлого и идут в этом направлении», - констатировал Джабаров.

Напомним, Павла Дурова арестовали накануне в аэропорту в пригороде Парижа. Туда он прилетел из Азербайджана на частном самолете. Франция обвиняет российского предпринимателя в отмывании денег, педофилии и наркотрафике. Основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы.

#сша #спецслужбы #Джабаров #наш эксклюзив #Telegram #павел дуров
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