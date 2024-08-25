Пленные боевики ВСУ попросили прощения у жителей Курской области

Ситуация для украинских боевиков в Курском приграничье ухудшается с каждым днем. ВСУ, а по сути банды террористов, пытаются наступать небольшими отрядами, но и тут попадают в засады. А потом наши военные их блокируют и методично уничтожают. Каждый такой бой - десятки убитых боевиков и наемников, а также уничтоженная техника НАТО.

«На ловца и зверь бежит. Они сами зашли. Начали идти очень уверено. Мы их запустили к себе и просто по флангам начали их уничтожать. Однаразками РШГ, РПГ и плюс два БТР 82 наших доблестных с тридцатимиллиметровой пушки просто их прошили насквозь», - рассказал о скоротечном бое с колонной ВСУ командир штурмового отряда с позывным «Балу».

Проблемы у боевиков и со связью. Как следствие - с дронами. Из радиоперехватов стало известно, что командиры подразделений, посланных, фактически «на убой» жалуются, что терминалы Starlink, которые ВСУ используют для координации действий, на территории России просто не работают. Кроме того, украинские военнослужащие, идущие в самоубийственные атаки в незнакомой местности, массово попадают в плен.

«Прошу меня обменять на того, кто меня сюда прислал умирать ни за что. Мы просим извинений у всей области, что мы сюда приехали», - сказал на допросе пленный ВСУ.

Как сообщили в Минобороны, за время боевых действий в Курской области, ВСУ потеряли более пяти тысяч военных и наемников, около 70 танков, а отвода наших войск из Донбасса им добиться так и не удалось.

Подробнее о ситуации в Курской области и о провалах ВСУ на стратегических участках в материале Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».