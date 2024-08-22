Плененный солдат ВСУ рассказал, как попал в засаду в Курской области

Военнослужащий ВСУ Игорь рассказал, как российские бойцы устроили засаду и взяли его вместе с сослуживцами в плен в Курской области. Видеозапись беседы публикует Министерство обороны РФ.
«Мы собрались в лесу на территории Сумской области, выехали, нас сопровождал зампотех до границы с Курской областью, где нас встретил замполит. Он был старший колонны, он нас вел. Сказал: "ехать за мной, быстро прорваться, показаться и уехать, потому что будут еще маршруты, и надо везде показаться"», - поделился пленный.
По словам Игоря, группе поставили задачу совершить марш, отвлекающий маневр. Создать ложное ощущение, что военных ВСУ много в граничащем с Украиной регионе.
Когда украинские БТРы зашли в поселок, по ним открыли огонь российские военные. Игорь вместе с водителем выбежали из горящей машины, после чего их взяли в плен.
«Не знаю, может нас послали туда, чтобы мы провели разведку боем, потому что такое часто бывает. Мы только заехали, и сразу началась стрельба, расстреляли БТР, я выпал, она загорелась, я отполз и с водителем отбежали. Я понял, что это засада», - рассказал он.
По словам пленного, иностранцы сделали на Украине «полигон рабов» и констатировал, что в результате поставки западного оружия его страна гибнет.
Ранее другой пленный пожаловался на плохое отношение командования к подчиненным. Солдатам пригрозили прекратить платить зарплату с сентября, а за отказ воевать заставляли сидеть в собачьей клетке. Военнослужащие ВСУ убили командира, возмущенные его поведением.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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