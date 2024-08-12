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Боевик ВСУ рассказал о западных наемниках, напавших на Курскую область

В атаке могли принимать участие наемники из Польши, Франции и Великобритании.
Алексей Курильченко 2024-08-12 13:54:16
© Фото: dpa, Globallookpress © Видео: ЦОС ФСБ РФ

В ходе нападения на Курскую область киевский режим задействовал не только боевиков ВСУ, но и иностранных наемников. Об этом рассказал украинский военнослужащий, задержанных сотрудниками ФСБ.

«Когда пересекал границу с Россией... услышал в рации речь на английском, польском, может даже французском. Когда на связь с начальством выходил, тоже слышал, что на непонятном мне языке говорят - что-то про дома говорили и стрельбу слышно, а вдалеке крики», - рассказал задержанный.

Военнослужащий ВСУ был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ в Беловском районе Курской области. В ходе допроса он заявил, что их задача заключалась в том, чтобы «захватить больше территорий» - дойти до Курска и Белгорода. Также он рассказал о приказах расстреливать мирных жителей и случаях мародерства среди украинских военных.

Напомним, что 6 августа ВСУ провели огневую подготовку в районе границы с Курской областью, а потом силами до 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин попытались прорваться на территорию России. Атаки были предприняты в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, которые примыкают к границе с Украиной.

#Украина #Курская область #ВСУ #ФСБ РФ #Наемники
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