Два танка и шесть бронемашин потерял за сутки киевский режим при попытке атаковать наши войска в Курском приграничье. Подразделения группировки «Север» уничтожили более 60 боевиков, а всего за сутки потери ВСУ на Курском направлении составили 350 человек.

Ситуация для боевиков ухудшается с каждым днем. Враг теряет боевые колонны, а значит живую силу и технику. Одну из них разгромила наша реактивная система залпового огня «Торнадо-С». Операторы БПЛА внимательно следят за перемещениями техники. Важно выяснить, где боевики намерены ее спрятать. И когда заглушаются двигатели, ясно место стоянки, координаты этого квадрата тут же передаются расчету нашей реактивной артиллерии. РСЗО отработала четко по целям. Уничтожено три боевые машины и два десятка солдат и офицеров. Причем, такие случаи происходят постоянно.

Еще одну колонну уничтожили бойцы 810-й отдельной бригады Черноморского флота. Противник сам заманил себя в ловушку, пытаясь обойти наши подразделения.

«На ловца и зверь бежит. Они сами зашли. Начали идти очень уверено. Мы их запустили к себе и просто по флангам начали их уничтожать. Одноразками РШГ, РПГ и плюс два БТР-82 наших доблестных с 30-мм пушки просто их прошили насквозь», - рассказал командир штурмового отряда с позывным «Балу».

Бой был недолгим. Противник лишился девяти единиц техники, в том числе и натовской. Наши бойцы ликвидировали личный состав, взяли пленных и трофеи. Один из сдавшихся в плен солдат ВСУ рассказал, что он мобилизован из Запорожья. Служил в 98-й штурмовой бригаде. Когда завязался бой, а колонна загорелась, он убежал в лес. Переждал ночь, а утром вышел к нашим бойцам с поднятыми руками. Оружие выбросил сразу.

«Очень большие потери. Отправляют людей, вот как нас. Людям ставят задачу, берут таких, как я. Надо идти на позицию. А куда идти на позицию? Ну вот, мы вам покажем точку, вы и идите. Люди идут, и все. Вот я их отвозил сколько раз, назад никто не возвращался. Я им говорил, что нигде воевать не буду. Отвезти - отвезу. Забрать - заберу. Но где-то ходить на позиции, воевать, стрелять в кого-то я не буду. Бывало, попадал в клетку, сидел в клетке. Сейчас там командира нет - его убили свои же», - признался пленный военнослужащий ВСУ Виталий.

Важно истощать боевые резервы противника, уничтожать хранилища с боеприпасами - с этой задачей успешно справляются наши летчики. Уничтожен склад с боеприпасами и пункта управления 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ около Глухова в Сумской области. Истребитель-бомбардировщик Су-34 забрасывает цели авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Под удар попадают в том числе и командиры бригады.

«За сутки потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы», - отметил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин.

Однако, враг все же пытается атаковать малыми штурмовыми группами в Суджанском, Кореневском районах - предпринимает попытки провести разведку боем. Но везде получает отпор.