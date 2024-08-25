На Украине первый приход канонической УПЦ лишился храма

Власти Украины лишили храма первый в стране румыноязычный приход канонической УПЦ. Руководство городского кладбища в Черновцах, на территории которого находится храм, опечатало его, сообщила Черновицко-Буковинская епархия в своем Telegram-канале.

«Теперь и румыны мешают власти строить так называемую духовную свободу. Сорвали замки и опечатали храм-усыпальницу Буковинских митрополитов на городском кладбище города Черновцы», - сообщили в епархии.

Там добавили, что киевский режим сознательно ограничивает и ущемляет права румыноязычного меньшинства на Украине. Прихожане готовят обращение к президенту Румынии.

Напомним, накануне Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Это стало итогом волны гонений на православие со стороны раскольников и официальных властей.

На происходящее на Украине обратил внимание Папа Римский Франциск. Он заявил, что ни одна христианская церковь не должна быть упразднена и призвал позволить верующим молиться так, как они привыкли и в том месте, которое они считают своей церковью.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Зеленского уничтожением истинного православия на корню. По ее мнению, киевский режим сознательно создает ложную церковь.