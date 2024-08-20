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Захарова: Киев стремится уничтожить на корню истинное православие

По мнению официального представителя МИД России, киевские власти специально создают ложную церковь.
Сергей Лебедев 2024-08-20 12:58:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Происходящее на Украине по отношению к УПЦ является изничтожением истинного православия на корню. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По ее словам, киевские власти специально создают ложную церковь и никакого раскола среди верующих нет.

«Это ложная квазицерковь, которая использует схожие ритуалы, которая, отнимая храмы и святыни, делает вид, что использует их по православным обычаям. А на самом деле глумится над этим. Поэтому нужно говорить об изничтожении православия на Украине», - сказала дипломат.

Также Мария Захарова поблагодарила граждан Украины, которые, несмотря на все риски, продолжают защищать УПЦ и ее православные ценности.

Напомним, сегодня Верховная рада приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Документ вступит в силу через месяц после опубликования.

#Украина #Мария Захарова #Верховная рада #МИД РФ #УПЦ #наш эксклюзив
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