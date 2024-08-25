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Захарова заявила о почерке либеральных диктатур в деле Дурова

Ранее российские дипломаты потребовали, чтобы им предоставили консульский доступ к предпринимателю.
Анна Назайкина 2024-08-25 16:23:01
© Фото: lukomore. org, Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала «Звезде» ситуацию с арестом Павла Дурова во Франции.

«Узнается почерк либеральных диктатур», - заявила дипломат.

Напомним, накануне ночью основатель Telegram Павел Дуров был задержан после того, как самолет с ним сел в Париже. Его арестовали прямо в аэропорту Ле Бурже, куда бизнесмен прилетел из Азербайджана.

Предпринимателю может грозить до 20 лет лишения свободы. При этом Дуров предстанет перед судом как гражданин Франции, так как у него есть французский паспорт. Основной причиной ареста, по версии Парижа, стало нежелание сотрудничать с силовиками, что делает Дурова «соучастником».

Посольство России во Франции уже сообщило, что находится в контакте с адвокатом Дурова и требует от французских властей обеспечить защиту его прав. Кроме того, дипломаты потребовали, чтобы им предоставили консульский доступ. Однако французская сторона пока отказывается от взаимодействия.

#Франция #Мария Захарова #мид #Париж #арест #наш эксклюзив #павел дуров
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