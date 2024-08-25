Захарова заявила о почерке либеральных диктатур в деле Дурова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала «Звезде» ситуацию с арестом Павла Дурова во Франции.

«Узнается почерк либеральных диктатур», - заявила дипломат.

Напомним, накануне ночью основатель Telegram Павел Дуров был задержан после того, как самолет с ним сел в Париже. Его арестовали прямо в аэропорту Ле Бурже, куда бизнесмен прилетел из Азербайджана.

Предпринимателю может грозить до 20 лет лишения свободы. При этом Дуров предстанет перед судом как гражданин Франции, так как у него есть французский паспорт. Основной причиной ареста, по версии Парижа, стало нежелание сотрудничать с силовиками, что делает Дурова «соучастником».

Посольство России во Франции уже сообщило, что находится в контакте с адвокатом Дурова и требует от французских властей обеспечить защиту его прав. Кроме того, дипломаты потребовали, чтобы им предоставили консульский доступ. Однако французская сторона пока отказывается от взаимодействия.