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Политик Филиппо: арестом Дурова Франция показывает «тираническое лицо»

Посольство РФ во Франции потребовало обеспечить защиту прав предпринимателя. Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.
Ирина Егорова 2024-08-25 12:19:28
© Фото: Павел Дуров, Вконтакте

Задержанием основателя соцсети Telegram Павла Дурова Париж показывает миру свое «тираническое лицо», заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«А завтра Илона Маска бросят в тюрьму, если он прибудет во Францию, за неподчинение европейским правилам цензуры по Закону о цифровых услугах?! Мы должны освободиться от этих безумцев», – цитирует политика радио Sputnik.

Российское посольство во Франции потребовало обеспечить защиту прав предпринимателя и основателя мессенджера Telegram. Пока что французская сторона избегает взаимодействий с РФ. 

Арест также прокомментировал американский миллиардер Илон Маск. По его словам, ситуация вокруг российского бизнесмена является «убедительной рекламой» к первой поправке к Конституции США, которая запрещает американскому конгрессу ограничивать свободу слова и печати в стране.

Напомним, Павла Дурова арестовали накануне в аэропорту в пригороде Парижа. Он прибыл сюда из Азербайджана на частном самолете. Французские власти обвиняют его в пособничестве терроризму, отмывании денег и наркотрафике и педофилии. Основателю Telegram грозит до 20 лет лишения свободы.

Правоохранительные органы считают Дурова соучастником преступлений из-за слабой модерации в Telegram и отказа сотрудничать с силовыми ведомствами

#Франция #Задержание #арест #Telegram #павел дуров
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