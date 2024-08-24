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Трамп при победе пообещал создать комиссию по расследованию покушений

Трамп также объявил, что поручит комиссии опубликовать оставшиеся данные по делу об убийстве бывшего президента США Джона Кеннеди.
Елизавета Кондрикова 2024-08-24 03:49:27
© Фото: SMG Keystone Press Agency Globallookpress

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал в случае своего переизбрания создать в стране президентскую комиссию по расследованию покушений, которая в том числе займется июльским покушением на его жизнь в Батлере.

Трамп добавил, что поручит комиссии обнародовать оставшиеся документы по делу об убийстве бывшего главы США Джона Кеннеди. По словам кандидата в президенты, это будет «дань уважения» племяннику экс-президента - Роберту Кеннеди-младшему.

Об этом Трамп заявил в ходе совместного с Кеннеди-младшим предвыборного мероприятия в Аризоне. Ранее тот объявил о приостановке предвыборной кампании в пользу экс-президента. Кеннеди-младший выдвинул свою кандидатуру на ноябрьских президентских выборах в качестве независимого кандидата.

Напомним, покушение на Трампа произошло 13 июля во время его агитационного выступления в Батлере, штат Пенсильвания. В республиканца выстрелил 20-летний житель штата, его ликвидировали на месте. В августе появилась информация о том, что нападавший за год 43 раза был в тире, он не пропускал занятия стрельбой даже по праздникам.

#сша #Дональд Трамп #выборы в США #джон кеннеди #комиссия #роберт кеннеди-младший
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