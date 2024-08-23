Кеннеди-младший приостановил предвыборную кампанию в пользу Трампа

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил о приостановке предвыборной кампании в пользу кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Свое решение он объяснил готовностью Трампа к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Трамп заявил, что возобновит переговоры с президентом Путиным и прекратит войну в одночасье, как только станет президентом. Одно это оправдывает мою поддержку его кампании», - сказал Кеннеди-младший в своем выступлении в Аризоне.

Он добавил, что не снимает полностью свою кандидатуру, но исключит свое имя из бюллетеней в колеблющихся штатах, а также будет агитировать своих сторонников голосовать за Трампа.

Бывший президент США поблагодарил Кеннеди-младшего за поддержку, которого ранее называл «очень умным парнем». Трамп также заявил о своей готовности предложить Кеннеди-младшему должность в администрации президента в случае своей победы на выборах.