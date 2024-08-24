Глава МИД Венгрии назвал Борреля «брюссельским Байденом»

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля «брюссельским Байденом». К таком сравнению венгерский политик пришел, комментируя реакцию Европейского союза на мирные инициативы официального Будапешта.

В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нанес серию визитов на Украину, в России и Китай. Свою поездку Орбан назвал мирным планом, так как на встречах в Киеве, Москве и Пекине обсуждал возможность прекращения украинского конфликта путем переговоров. После своих поездок Орбан отправился в США на саммит НАТО.

Коллеги по альянсу раскритиковали его действия. Словесная пикировка привела к тому, что коллегия Еврокомиссии не посетила Венгрию, ставшую председателем в Евросовете. Следом из Будапешта перенесли заседание глав МИД ЕС.

«Последовали очень детские и детсадовские реакции: вперед послали брюссельского Байдена - Жозепа Борреля, который верит, что нам будет обидно, если совет глав МИД соберется не на "Пушкаш Арене" в Будапеште, а где-то в Брюсселе... Нам все равно», - цитирует РИА Новости слова Сийярто.

Венгерский министр уже не первый раз употребляет подобные выражения в адрес главы европейской дипломатии. В прошлом месяце он назвал его поведение «ребяческим».

Ранее глава МВД федеральной земли Бранденбург в Германии Михаэль Штюбген, призвавший ввести контроль на границе с Венгрией. Все из-за того, что Будапешт включил россиян и белорусов в программу упрощенного получения долгосрочных виз в Венгрию.