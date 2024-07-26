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Песков назвал премьера Венгрии Орбана европейским смутьяном

В ЕС над венгерским премьером «глумятся» после поездки в Москву, сказал пресс-секретарь президента.
Владимир Рубанов 2024-07-26 12:26:16
© Фото: Michael Kappeler dpa Global Look Press © Видео: Мастерская новых медиа / Telegram

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал «европейским смутьяном», после того как посетил Москву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Теперь Евросоюз «глумится над ним» из-за этой поездки, сказал он в ходе выступления на Фестивале новых медиа.

Премьер Венгрии не заявлял о поддержке России и даже не раз говорил, что он не поддерживает Москву, напомнил пресс-секретарь главы государства. Орбан просто решил понять позиции сторон украинского конфликта и узнать о них из первоисточников. Поэтому он поехал также в Киев и Пекин.

В итоге венгерскому премьеру устроили обструкцию люди, которые «заявляют себя центром цивилизации и золотым миллиардом», отметил Песков. Он добавил, что в ЕС в этом плане «обстановка жутчайшая».

Орбан посетил Москву 5 июля и провел встречу с Владимиром Путиным. До этого он провел переговоры в Киеве с Владимиром Зеленским, а после - в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Премьер Венгрии назвал эти встречи частью мирной миссии.

Визиты Орбана в Россию и Китай осудили в ЕС. Неформальную встречу глав МИД стран Евросоюза перенесли из Будапешта в Брюссель в качестве ответного шага на «подрыв Венгрией общей политики ЕС».

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