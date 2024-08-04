В ФРГ призвали к введению погранконтроля с Венгрией

Глава министерства внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген заявил о необходимости введения контроля с Венгрией на границах Евросоюза. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag.

По его словам, решение принято из-за включения россиян и белорусов в программу упрощенного получения долгосрочных виз в Венгрию.

«Европейские договоры допускают пограничный контроль в исключительных ситуациях. Так же, как мы поступаем с Польшей и Чехией, то же самое должны были бы сделать такие страны, как Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния», - отметил он.

По его словам, «бесконтрольный» допуск россиян в страну недопустим для государства Европейского союза.

В свою очередь глава крупнейшей в ЕС Европейской народной партии Манфред Вебер написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю, в котором призвал принять жесткие меры по отношению к Венгрии.

«Тот, кто впускает россиян в ЕС без проверки, ставит под серьезную угрозу безопасность Европы», - высказался он.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости «наказывать и бойкотировать» каждого, кто осмелится заговорить о мире, начиная с премьера Венгрии Виктора Орбана.