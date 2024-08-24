Миколог назвал опасную для здоровья особенность съедобных грибов

В последние дни августа сотни грибников устремляются в леса на «тихую охоту». О том, как правильно собирать и обрабатывать грибы «Звезде» рассказал ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков.

«Грибы лучше собирать в лесу, но не в любом, а в лесу, где экологически благоприятная обстановка. Потому что грибы всасывают своей грибницей питательные вещества. Эта способность у них развита очень сильно. Поэтому, если в почве содержатся тяжелые металлы, пестициды, то эта концентрация будет высокой в грибах», - предупредил Дьяков.

Именно по этой причине эксперт не рекомендовал собирать грибы в промышленных районах, вблизи загородных трасс и автозаправочных станций.

«Если вы идете в незнакомый лес, то лучше посмотрите в интернете экологические карты местности, чтобы понять, стоит ли идти в это место за грибами», - уточнил он.

Собрать грибы - половина дела, напомнил Дьяков. Главное - правильно обработать и приготовить «добычу».

«Если вы пришли из леса, то нужно как можно быстрее остановить процесс разрушения грибов. Потому что плодовое тело после среза начинает быстро портиться. Поэтому, по возвращении из леса, как можно скорее либо заложите грибы в сушку, либо быстро почистите и прокипятите их три-пять минут», - посоветовал ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ.

После этого грибы можно жарить, тушить или готовить к дальнейшей консервации.