Вступил в силу закон, наказывающий за сбор некоторых краснокнижных грибов и растений

За сбор, хранение, продажу, умышленное уничтожение или повреждение краснокнижных растений и грибов можно получить уголовный срок.

© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press

В России вступил в силу закон о запрете сбора некоторых видов краснокнижных грибов и растений. Федеральный закон устанавливает уголовную ответственность за умышленное уничтожение, незаконный сбор и оборот занесенных в Красную книгу РФ растений и грибов.

Как сообщает «360», 12 октября вступил в силу подписанный президентом Владимиром Путиным указ. Правонарушителю грозит лишение свободы на срок до девяти лет.

«Статья 260.1 УК РФ устанавливает, что умышленное уничтожение, повреждение, незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов может привести к лишению свободы на срок до девяти лет», - приводит информацию СМИ.

Данный закон относится только к особо охраняемым видам грибов и растений. В отношении обычных грибов ответственность не предусматривается.

Ранее специалист посоветовал есть опята для пользы печени. Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин сообщил, что содержащиеся в опятах витамины, минералы, аминокислоты и жирные кислоты способны влиять на воспалительные процессы за счет своих противовоспалительных и антиоксидантных свойств.