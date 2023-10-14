Россиян предупредили о тюремном сроке за сбор краснокнижных грибов

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В октябре стал действовать закон, который предусматривает запрет на сбор редких и исчезающих грибов и растений и устанавливающий ответственность за незаконные действия. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов агентству «Прайм».

Специалист в беседе с агентством рассказал, что незаконное уничтожение, повреждение, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, сбор, добыча, а также продажа занесенных в Красную книгу видов, их продуктов, частей и производных будут наказываться общественными работами до 480 часов или исправительными работами сроком до четырех лет.

Наказание может ужесточиться вплоть до шестилетнего срока со штрафом до 2 миллионов рублей, если будет установлен факт использования служебного положения или публичной демонстрации в Сети. В случае, если преступление будет совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказанием может стать лишение свободы сроком до девяти лет.

Эксперт Виноградов отметил, что перечень грибов и растений, которые запрещены к сбору, утверждает правительство.

Юрист отметил, что вряд ли будет грозить уголовное преследование в случае нарушения закона по случайности. По его словам в расчет будет приниматься наличие умысла содеянного.

Ранее грибник Дмитрий Тихомиров раскритиковал новую статью Уголовного кодекса РФ о грибах. По словам специалиста, когда человек срывает гриб, он не только не наносит вред грибной системе, но даже приносит пользу.