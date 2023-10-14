В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россиян предупредили о тюремном сроке за сбор краснокнижных грибов

Игнат Далакян
09:44 14.10.2023
Эксперт отметил, что перечень грибов и растений, запрещенных к сбору, утверждает правительство.
Россиян предупредили о тюремном сроке за сбор краснокнижных грибов
© Фото: Vladimir Medvedev, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

В октябре стал действовать закон, который предусматривает запрет на сбор редких и исчезающих грибов и растений и устанавливающий ответственность за незаконные действия. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов агентству «Прайм».

Специалист в беседе с агентством рассказал, что незаконное уничтожение, повреждение, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, сбор, добыча, а также продажа занесенных в Красную книгу видов, их продуктов, частей и производных будут наказываться общественными работами до 480 часов или исправительными работами сроком до четырех лет.

Наказание может ужесточиться вплоть до шестилетнего срока со штрафом до 2 миллионов рублей, если будет установлен факт использования служебного положения или публичной демонстрации в Сети. В случае, если преступление будет совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказанием может стать лишение свободы сроком до девяти лет.

Эксперт Виноградов отметил, что перечень грибов и растений, которые запрещены к сбору, утверждает правительство.

Юрист отметил, что вряд ли будет грозить уголовное преследование в случае нарушения закона по случайности. По его словам в расчет будет приниматься наличие умысла содеянного.

Ранее грибник Дмитрий Тихомиров раскритиковал новую статью Уголовного кодекса РФ о грибах. По словам специалиста, когда человек срывает гриб, он не только не наносит вред грибной системе, но даже приносит пользу.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:15 В стране и мире
МЧС объявило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в столице
08:31 Армия
Два украинских беспилотника уничтожены вблизи побережья Краснодарского края
19:03 В стране и мире
Небензя заявил, что «контрнаступ» ВСУ можно считать законченным
17:05 В стране и мире
Путин подтвердил готовность помочь с выездом россиян из Израиля
16:43 В стране и мире
Видео
ЦАХАЛ стягивает бронированные бульдозеры на границу с сектором Газа
Популярное
Журналист Херш назвал причину провала армии Израиля при вторжении ХАМАС
Попавшая в плен ХАМАС немка найдена живой в больнице в секторе Газа
«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.