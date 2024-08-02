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В Нижнем Тагиле извлекли тело еще одного погибшего при взрыве в доме

Спасатели МЧС РФ извлекли из-под обломков еще одного погибшего, всего при обрушении дома от взрыва газа погибли три человека.
Дарина Криц 2024-08-02 03:33:27
© Фото: МЧС России

В Нижнем Тагиле МЧС России извлекли из-под обломков рухнувшего многоэтажного дома тело еще одного погибшего. Информацию предоставила пресс-служба министерства.

«Спасатели МЧС России из-под завалов извлекли еще одного погибшего. Всего, к сожалению, погибли три человека», - указали в ведомстве.

На месте обрушения дома продолжаются поисково-спасательные работы. Прежде сообщалось, что удалось спасти 14 человек, среди них восемь детей.

Напомним, инцидент произошел 1 августа. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь.

Местные жителя сообщали о подозрительных мужчинах, которые представлялись «газовщиками» и ходили по дому. В какой-то момент, когда из подъезда их прогоняли жительницы этого дома, они ударили по трубе, а вскоре произошел взрыв.

#в стране и мире #Взрыв газа #Обрушение дома #Нижний Тагил #извлечение из-под завалов
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