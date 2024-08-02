Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле извлекли тела еще двух погибших

В Нижнем Тагиле из-под завалов обрушенного дома извлекли тела двух погибших. Вместе с этим удалось спасти 14 человек. Уточняется, что среди них восемь детей.

Напомним, там в многоквартирном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. К поискам пострадавших под завалами привлекли более 450 специалистов, к а также девять кинологических расчетов. С места ЧП вывезли 120 тонн строительного мусора.

Поисково-спасательные работы не прекращаются и в ночное время. Кроме того, МВД инициировало проверку сообщений местных жителей, которые информировали о подозрительных незнакомых мужчинах в форме газовщиков.

Жители Нижнего Тагила сообщили, что незнакомцы перед подъездом, где прогремел взрыв, стукнули по трубе. Отмечается, что женщины выгоняли подозрительных мужчин из подъезда.