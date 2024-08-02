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Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле извлекли тела еще двух погибших

Жилой дом в Нижнем Тагиле обрушился из-за взрыва газовоздушной смеси, погибли несколько челочек.
Дарина Криц 2024-08-02 00:21:57
© Фото: МЧС России

В Нижнем Тагиле из-под завалов обрушенного дома извлекли тела двух погибших. Вместе с этим удалось спасти 14 человек. Уточняется, что среди них восемь детей.

Напомним, там в многоквартирном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. К поискам пострадавших под завалами привлекли более 450 специалистов, к а также девять кинологических расчетов. С места ЧП вывезли 120 тонн строительного мусора.

Поисково-спасательные работы не прекращаются и в ночное время. Кроме того, МВД инициировало проверку сообщений местных жителей, которые информировали о подозрительных незнакомых мужчинах в форме газовщиков.

Жители Нижнего Тагила сообщили, что незнакомцы перед подъездом, где прогремел взрыв, стукнули по трубе. Отмечается, что женщины выгоняли подозрительных мужчин из подъезда.

#в стране и мире #МЧС РФ #Свердловская область #Взрыв газа #завалы #Обрушение дома #Нижний Тагил
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