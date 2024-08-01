МВД начало проверку сведений о «лже-газовщиках» у дома в Нижнем Тагиле

За 15 минут до взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле очевидцы видели у рядом стоящего здания двух незнакомых мужчин в форме газовой службы, которых женщины выгоняли из подъезда. Об этом сообщает Life.

По словам жительницы, мужчины стукнули по какой-то трубе в момент, когда убегали из подъезда.

Сотрудники полиции Нижнего Тагила совместно с коллегами из центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Свердловской области начали проверку сведений о «лже-газовщиках». Об этом «Звезде» сообщил Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по области Валерий Горелых.

«Разбирательство находится на начальной стадии, поэтому говорить об итогах проверочных мероприятий пока преждевременно, но мы обязательно об этом проинформируем дополнительно общественность и СМИ», - заявил он.

Ранее утром в четверг стало известно о взрыве газовоздушной смеси в доме.