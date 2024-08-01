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Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли еще одну женщину

На месте частично обрушенного дома продолжается поисково-спасательная операция.
Услада Дубинина 2024-08-01 22:32:57
© Фото: mchs_official Telegram

Сотрудники МЧС спасли еще одну женщину из-под завалов частично обрушенного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Специалисты продолжают поисково-спасательные работы после взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме. В поиске пострадавших под завалами участвуют более 450 специалистов, к работе привлекли девять кинологических расчетов.

Ранее в МЧС РФ сообщили о шести спасенных жильцах, в числе которых дети и подросток. По информации ТАСС со ссылкой на оперативные службы, под завалами еще могут находиться люди.

#взрыв #МЧС #завалы #спасательные работы #Нижний Тагил
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