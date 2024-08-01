Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли еще одну женщину

Сотрудники МЧС спасли еще одну женщину из-под завалов частично обрушенного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Специалисты продолжают поисково-спасательные работы после взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме. В поиске пострадавших под завалами участвуют более 450 специалистов, к работе привлекли девять кинологических расчетов.

Ранее в МЧС РФ сообщили о шести спасенных жильцах, в числе которых дети и подросток. По информации ТАСС со ссылкой на оперативные службы, под завалами еще могут находиться люди.