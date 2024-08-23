Все пострадавшие в ИК-19 переведены в больницы Волгограда

Все четверо сотрудников ФСИН, пострадавшие в результате захвата заложников в исправительной колонии №9, переданы из Суровикинской ЦРБ в больницы Волгограда. Об этом сообщили власти региона.

Один пострадавший направлен в больницу скорой медицинской помощи №25. Трое остальных находятся на лечении в Волгоградской областной клинической больнице №1. Врачи оказывают им весь необходимый комплекс медицинской помощи.

Сегодня днем стало известно о захвате заложников в ИК-19 под Волгоградом. Группа заключенных напала на сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. В результате ЧП погибли четыре человека. Один из них умер в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В случившемся будут разбираться прокуратура и Следственный комитет РФ. Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства при отбывании наказания осужденными и даст оценку соблюдению режимных требований.