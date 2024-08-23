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Прокуратура проверит ИК-19, где заключенные захватили заложников

Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдения режимных требований в ИК-19, где заключенные захватили в заложники сотрудников ФСИН.
Ян Брацкий 2024-08-23 15:58:07
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Прокуратура Волгоградской области проверит соблюдение законодательства при отбывании наказания осужденными в исправительной колонии в Волгоградской области, где сегодня заключенные захватили заложников из числа сотрудников ФСИН.

«Будет дана оценка соблюдению режимных требований, принимаемым мерам по пресечению нахождения в пользовании осужденных запрещенных предметов, обеспечению безопасности персонала учреждения и т.д.», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Под контроль надзорного органа также взято расследование уголовного дела, возбужденного по факту инцидента.

Напомним, сегодня во время заседания дисциплинарной комиссии в ИК-19 города Суровикино Волгоградской области несколько заключенных захватили в заложники сотрудников колонии. Четверо пострадавших госпитализированы.

О случившемся доложили Владимиру Путину. Глава государства заслушал доклады начальника ФСИН, глав МВД, Росгвардии и других ведомств в ходе заседания Совета безопасности РФ.

#в стране и мире #проверка #Волгоградская область #ФСИН #Прокуратура #ИК-19
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