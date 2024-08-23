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При захвате заложников в ИК под Волгоградом погибли четыре человека
2024-08-23 18:18:30
© Фото: ТРК «Звезда»
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При захвате заложников в ИК под Волгоградом погибли четыре человека.
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