Росгвардия показала кадры оперативной работы бойцов спецназа в ИК-19

Росгвардия опубликовала оперативные кадры работы бойцов спецподразделений в ИК-19 в Волгоградской области. Там заключенные несколько часов назад захватили заложников из числа сотрудников ФСИН.

На кадрах бойцы отрядов ОМОН и СОБР - все вооружены. К этому часу известно, что снайперы спецподразделений четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, заложники освобождены.

Напомним, сегодня в ИК-19 в Волгоградской области в ходе заседания дисциплинарной комиссии несколько осужденных захватили в заложники сотрудников ФСИН. Четверых из них удалось госпитализировать. Двое находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства при отбывании наказания осужденными в ИК-19. Также будет дана оценка соблюдению режимных требований в колонии.