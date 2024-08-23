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Четверо пострадавших в ИК-19 сотрудников ФСИН госпитализированы

Правоохранительными и силовыми органами проводятся оперативные мероприятия
Ян Брацкий 2024-08-23 14:46:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Четверо пострадавших при нападении на исправительную колонию в Волгоградской области сотрудников ФСИН госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«В готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ. Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно», - сообщила пресс-служба администрации.

В регионе создан оперативный штаб, сотрудники которого координируют работу по освобождению заложников, пишет «360». Угрозы гражданскому населению нет. Сотрудники полиции проводят все необходимые оперативные мероприятия.

Напомним, сегодня в ИК-19 города Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников ФСИН и захват заложников. Инцидент произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

#Волгоградская область #полиция #ФСИН #заложники #ИК-19
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