Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Камчатки

Новое сильное землетрясение произошло на Камчатке, сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Толчки магнитудой 6,1 произошли на глубине 39 километров на расстоянии в 120 км от Петропавловска-Камчатского.

ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что зафиксирован афтершок магнитудой 6 на расстоянии 124 км от Петропавловска-Камчатского.

Жители столицы края, Вилючинского городского округа, а также Елизовского района ощущали силу подземных толчков до 4 баллов.

Угрозы цунами нет, добавили спасатели.

17 августа у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. После этого была зафиксирована большая серия повторных толчков.

Местные власти заявили, что в срочном порядке расселят жителей аварийных домов, где есть риски обрушения.

Почти одновременно с этим на полуострове началось сильное извержение вулкана Шивелуч.