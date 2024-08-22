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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Камчатки

Угрозы цунами нет.
Владимир Рубанов 2024-08-22 03:39:14
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Новое сильное землетрясение произошло на Камчатке, сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Толчки магнитудой 6,1 произошли на глубине 39 километров на расстоянии в 120 км от Петропавловска-Камчатского.

ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что зафиксирован афтершок магнитудой 6 на расстоянии 124 км от Петропавловска-Камчатского.

Жители столицы края, Вилючинского городского округа, а также Елизовского района ощущали силу подземных толчков до 4 баллов.

Угрозы цунами нет, добавили спасатели.

17 августа у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. После этого была зафиксирована большая серия повторных толчков.

Местные власти заявили, что в срочном порядке расселят жителей аварийных домов, где есть риски обрушения.

Почти одновременно с этим на полуострове началось сильное извержение вулкана Шивелуч.

#Камчатка #землетрясение #вулкан #Петропавловск-Камчатский #МЧС России #извержение #Шивелуч #афтершок
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