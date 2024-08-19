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На Камчатке после землетрясения расселят дома с риском обрушения

Также будут проведены обследования зданий социальных учреждений, в особенности школ, уточнил губернатор региона Владимир Солодов.
Ирина Егорова 2024-08-19 08:23:59
© Фото: Пресс-служба Камчатского края

В срочном порядке будут расселены жители аварийных домов, где есть риски обрушения на Камчатке после сильного землетрясения. Такое поручение дал губернатор региона Владимир Солодов.

«Пока нужно использовать маневренный фонд, потому здоровье граждан превыше всего. Необходимо максимально настойчиво предлагать гражданам переезжать из опасного жилья в соответствии с законодательством. А затем в кратчайшие сроки предоставлять уже полноценные жилые помещения взамен аварийных», - передает слова главы Камчатского края пресс-служба.

Также власти проведут осмотр зданий, в которых размещены социальные учреждения. В первую очередь, это школы - восстановительные работы там необходимо провести до начала учебного года.

Расселением будет заниматься министерство строительства и жилищной политики Камчатки совместно с Минстроем РФ, уточняют власти.

Ранее сейсмологические службы Камчатского края зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. По словам заместителя председателя региона Романа Василевского, землетрясение подобной силы в последний раз наблюдалось в 70-х годах.

Подземные толчки ощутили в Петропавловск -Камчатском городском округе, а сами толчки зафиксировали в Тихом океане, они произошли на глубине шесть километров. Позднее сообщалось о серии афтершоков - повторных толчков магнитудой от 3,9 до 5,0. Большая часть этих повторных толчков местными жителями не ощущалась. 

Жертв и пострадавших в результате опасного природного явления нет. Местные жители сообщали о повреждениях штукатурки и образовавшихся в стенах жилых домов трещинах.

#в стране и мире #Владимир Солодов #Камчатка #землетрясение #губернатор #расселение #аварийное жилье #афтершоки
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