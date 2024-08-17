У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН на своем сайте.

Землетрясение ощутили в Петропавловск -Камчатском городском округе, оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания, отметили в ГУ МЧС по региону.

Толчки зафиксировали в Тихом океане, юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа на расстоянии 108 километров и на глубине шесть километров.

«По первичным данным, ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском, Усть-Камчатском районах, Вилючинском городском округе силой от 5 до 7 баллов», - говорится в сообщении.

Повторное землетрясение магнитудой 4,7 прошло в 116 километрах от столицы региона. Кроме этого, произошла серия афтершоков магнитудой 3,9.