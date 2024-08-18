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Усть-Камчатск накрыло толстым слоем пепла из-за извержения Шивелуча

Накануне вечером в Камчатском крае также зарегистрировали землетрясение магнитудой 7.
Елизавета Кондрикова 2024-08-18 09:11:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Территорию поселка Усть-Камчатск в окрестностях вулкана Шивелуч на Камчатке накрыло толстым слоем пепла после извержения, которое началось в ночь на 18 августа. Над населенным пунктом стоит пепловое облако, вулкана за ним не видно.

К данному моменту интенсивность извержения снижается, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. По данным специалистов, высота пепловой колонны достигала восьми километров.

«Извержение продолжается, наблюдается высветление пепловой колонны в северном центре активности. Визуально интенсивность извержения постепенно снижается, однако уровень опасности остаётся крайне высоким», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Очевидцы также сообщает, что иногда ощущаются подземные толчки.

Накануне вечером регион также пережил землетрясение магнитудой 7, жертв и пострадавших в результате опасного природного явления нет. Местные жители сообщали о повреждениях штукатурки и образовавшихся в стенах жилых домов трещинах.

#Камчатка #вулкан #наш эксклюзив #Извержение вулкана #вулкан шивелуч #пепловый выброс
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