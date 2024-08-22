Глава Пентагона Ллойд Остин обсудит с украинской стороной планы ВСУ в связи с вылазкой в приграничные районы Курской области, заявила заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Она добавила, что у Вашингтона остаются вопросы по поводу целей ВСУ в регионе.

«Что касается их целей, то я отсылаю вас к тому, что президент Зеленский сказал несколько дней назад, в нашем понимании о создании буферной зоны. У нас остаются вопросы на этот счет», - сказал Сингх на брифинге для журналистов.

По ее словам, в Пентагоне обсудят, «планируют ли ВСУ удерживать» территории. Когда состоится разговор между шефом Пентагона и киевским режимом, не уточняется.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы заблокировали продвижение штурмовых групп противника у четырех населенных пунктов в районе. В итоге враг лишился 45 человек, двое были пленены. Помимо живой силы, противник потерял два танка, БТР М113 и шесть боевых бронированных машин.

По данным издания Economist, Киев держал в секрете от западных партнеров готовящуюся операцию ВСУ в курском приграничье. Эту информацию подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц.