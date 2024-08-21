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ВС РФ сорвали атаки ВСУ на четыре населенных пункта в Курской области

Неприятель пытался атаковать Русскую Конопельку, Комаровку, Коренево и Малую Локню.
2024-08-21 14:11:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска сорвали атаки штурмовых групп противника на четыре населенных пункта в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька», - говорится в сообщении.

В результате попыток атак безвозвратные и санитарные потери украинской стороны превысили 45 человек, двое были пленены. Помимо живой силы, противник потерял два танка, БТР М113 и шесть боевых бронированных машин.

Суточные потери ВСУ на Курском направлении составили до 300 человек и 26 единиц бронетехники. По данным оборонного ведомства, противник лишился шести танков, трех БТР, 17 боевых бронированных машин, двух РСЗО.

Также в Минобороны назвали потери ВСУ с начала боев в Курской области. Противник потерял свыше 4400 человек. Помимо живой силы, враг не досчитался большого количества техники, включая 65 танков, 27 БМП, 53 БТР, девять РСЗО, в том числе три HIMARS и одну MLRS.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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