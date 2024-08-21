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Шольц сказал, что Киев держал в секрете нападение на Курскую область

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил украинские власти в поддержке и пообещал продолжить оказывать ВСУ военную помощь.
Ян Брацкий 2024-08-21 20:22:11
© Фото: t.megubernator_46 Global Look Press

Киевский режим готовил нападение на Курскую область «секретно и без обратной связи». Об этом журналистам рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Во-первых, Украина очень секретно и без обратной связи готовила свою военную операцию в Курской области», - цитирует ТАСС слова Шольца.

Со слов политика, в Берлине очень внимательно следят за развитием событий. Шольц заверил своих украинских подопечных в неизменной поддержки со стороны ФРГ и Европы в целом.

«В этом отношении это то, на что на Украине может положиться каждый», - подчеркнул Шольц.

В проекте федерального бюджета Германии на следующий год заложены €4 млрд на поддержку ВСУ, напомнил канцлер.

Напомним, 6 августа боевики Зеленского перешли границу с Курской областью. В регионе действует режим ЧС федерального характера и объявлена ракетная опасность.

Тем временем, в зоне ведения боевых действий ВСУ несут тяжелые потери. По данным Минобороны, на Курском направлении Киев уже потерял более 4 400 человек, 65 танков и 53 бронетранспортеров. Операция по уничтожению боевиков продолжается и будет завершена их полным разгромом, пообещал ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

#Германия #Курская область #ВСУ #шольц #Киевский режим
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