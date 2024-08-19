Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского хотели уволить накануне вторжения украинских боевиков в Курскую область, так как он оказался под давлением, пишет издание The Economist.

«В начале июля генерал Сырский, недавно назначенный верховным главнокомандующим Украины, оказался под давлением. Он боролся с неидеальным наследством своего предшественника Валерия Залужного, а руководство армии было в разногласиях с президентом по поводу политики мобилизации», - говорится в материале.

Тогда появились слухи о том, что Сырский находится на грани увольнения, а план атаки на регион возник «не от легкой жизни». По словам собеседника издания, главком ВСУ был «хорош в войне, но не в политике».

В публикации также отметили, что Сырский держал в секрете от западных партнеров готовящееся вторжение, так как на Западе могли бы помешать его проведению. Он также делился планами только с узким кругом военных начальников.

Напомним, атака украинских националистов на курское приграничье произошла утром 6 августа. По данным NBC News, в Киеве более года планировали нападение на Курскую область с целью отвлечь внимание российских войск от направлений, где ВСУ терпели неудачи.