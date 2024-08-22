МИД России назвал правовым произволом выдворение россиян из Латвии

Очередным актом русофобии и правовым произволом назвали в нашем МИД новые требования Латвии для продления вида на жительство россиянам. Теперь, чтобы остаться жить в прибалтийской республике, нужно подтвердить знание латышского, а также заполнить анкету о своем отношении к СВО и к воссоединении с Крымом. Тем временем, всевозможные запреты для россиян в европейских странах, сносы памятников и атаки на православие только набирают обороты.

Снести. Выселить. Запретить. Три кита, на которых последние несколько лет держится политический курс стран Балтии по отношению к России. В центре внимания - Латвия. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, он же член ультраправой партии «Национальный блок», требует запретить русский язык в рекламе. Поводом стали жалобы от местных жителей на то, что Рижский русский театр имени Михаила Чехова использует на своих афишах русский язык.

«Я предложил минюсту пересмотреть эти нормативные акты - Закон о государственном языке и постановления кабмина - и внести в них изменения, чтобы сократить использование русского языка на вывесках, плакатах и других материалах, видных в общественных местах», - написал Ратниекс в соцсети Х.

На этом Ратниекс решил не останавливаться и призвал демонтировать восемь памятников, которые, по его мнению, символизируют коммунизм, российский империализм и подрывают независимость Латвии. Под угрозой сноса оказались памятный камень Александру Пушкину, российскому полководцу Михаилу Барклаю де Толли, Валентину Пикулю. Вице-мэр даже устроил голосование у себя в социальных сетях. Учитывая то, что предыдущие русофобские инициативы последних лет брались в работу, вряд ли и эту отвергнут.

«Учитывая этнический состав населения Латвии, это можно рассматривать как форму гуманитарного геноцида. Политика это не результат последнего года, не связана с СВО, это линия, которая ведется с 1991 года и сейчас она достигла максимума реализации. Следующая стадия - это физическое уничтожение людей», - предупредил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Пока россиян выдворяют. Из девяти насильно депортировали троих, а полторы тысячи уехали сами. Причина - новые правила для получения ВНЖ. Теперь, чтобы продлить вид на жительство, россиянам нужно сдать экзамен на знание латышского, подтвердить наличие достаточного количества денег и самое главное - заполнить анкету о своем отношении к СВО и принадлежности Крыма. Всем, чьи ответы не устроят Ригу, грозит депортация. Граждан России в Латвии - около полумиллиона. Продлить ВНЖ смогли единицы.

«ВНЖ, который оформляется в связи с заключением брака или с работой, таких пять тысяч и пять тысяч получили, примерно, на два года. Кому дана возможность изучить язык и сдать его», - рассказала председатель Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе.

Лишить россиян возможности совершать операции с недвижимостью собираются в Финляндии. Нельзя купить дом, участок, коммерческую недвижимость и складские помещения. Власти уже подготовили законопроект. При этом, речь идет о полном запрете, подчеркивает министр обороны Антти Хяккянен.

«В качестве исключения гражданам России, проживающим в Финляндии с постоянным видом на жительство, будет разрешено покупать недвижимость. В противном случае будет введен полный запрет», - заявил Хяккянен.

Возможны и провокации на границе с Россией. Хельсинки ведут переговоры со странами НАТО о размещении войск - предположительно пять тысяч военнослужащих в городе Микелли, что недалеко от российско-финской границы.

Полякам не дает покоя Дворец культуры и науки в Варшаве. Его возвели в 1955-ом году в подарок польскому народу. Все дело в том, что здание построено по проекту архитектора Льва Руднева, который стал автором Главного здания МГУ в Москве. Министр иностранных дел Радослав Сикорский признался, что лично ему эта высотка не нравится и выразил сожаление, что снести ее нельзя.

«Это символ Сталинизма. И я также считаю, что эта смесь стилей некрасива. Однако, во времена правления партии "Право и справедливость" здание было включено в реестр памятников», - посетовал Сикорский.

Вслед за Украиной провокационные требования запретить Эстонскую Православную Церковь Московского Патриархата прозвучали в Таллине. Накануне, на съезде Собора упоминание Московского Патриархата уже убрали из названия.

«Мы сочли, что это название такое самое актуальное для нас, иначе все время будут обвинения, что мы московская церковь», - отметил епископ Тартуский Даниил.

На сайте религиозной организации сказано, что решение приняли для того, чтобы церковь обрела так называемую большую самостоятельность и по договоренности с государством. И вот здесь все сразу становится понятно: на отделении Эстонской Православной Церкви от РПЦ настаивает МИД Эстонии. К слову, митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению отказались продлевать ВНЖ еще в январе - епископ руководит дистанционно.

«Если собором местной церкви и изменением устава руководит из Москвы человек, находящийся в прямом подчинении Патриарху Кириллу, то пока мы видим, что эта церковь, по сути, остается в сфере влияния Кремля», - заключил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Гонения на церковь начались и в Чехии. Парламент Республики призвал спецслужбы страны проверить все храмы на предмет того, причастны ли они к операциям по распространению российского влияния. Сенат и вовсе предложил разработать законопроект, который позволил бы контролировать деятельность всех православных церквей.