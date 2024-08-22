Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался за снос «сталинской высотки» - Дворца культуры и науки в Варшаве, который невозможен из-за статуса архитектурного памятника. Глава МИД признался, что ему не нравится здание.

«Это символ Сталина. И я также считаю, что эта смесь стилей некрасива», - сказал Сикорский в эфире Польского радио.

Он добавил, что постройка «неэкологичная», так как при ее строительстве могли использоваться тонны асбеста, пишет «360». Однако дипломату пришлось смириться с тем, что снос здания невозможен, так как в 2007 году его внесли в реестр архитектурных памятников.

Дворец был возведен в 1955 году в качестве подарка польскому народу от СССР. Он был построен по образцу сталинских высоток того времени, в частности, по проекту Льва Руднева, который также стал автором Главного здания МГУ в Москве.

Напомним, за последние два года в Польше демонтировали около четырех десятков памятников. В прошлом месяце был снесен памятник советско-польскому братству по оружию, установленный на северо-западе страны в 1972 году.