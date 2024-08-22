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Захарова назвала русофобскими требования Латвии к ВНЖ россиян

В МИД РФ пообещали жесткий ответ. На экономическом направлении удары уже ощутимы, заявила представитель ведомства.
Ирина Егорова 2024-08-22 09:15:37
© Фото: Maksim KonstantinovGlobal Look Press, Global Look Press

На усложнение Латвией процедуры продления вида на жительство для россиян Москва даст жесткий ответ и пример меры. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Как известно, осуществленные российской стороной шаги на экономическом направлении уже ощутимо ударили по бюджетным поступлениям этой прибалтийской страны», — передает РИА Новости. 

Она назвала происходящее в Риге «правовым произволом». Измененные требования властей Латвии носят русофобский характер, считает Захарова. Она не исключила причастность США и Евросоюза.

В сентябре 2022 года прибалтийские республики - Латвия, Литва и Эстония, а также Польша договорились о совместном решении по ограничению въезда граждан России и «предотвращению угроз безопасности». Срок действия указа в силе до 4 марта 2025 года.

#в стране и мире #Мария Захарова #МИД РФ #Латвия #рига #визы #требования #внж
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