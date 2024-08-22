Захарова назвала русофобскими требования Латвии к ВНЖ россиян

На усложнение Латвией процедуры продления вида на жительство для россиян Москва даст жесткий ответ и пример меры. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Как известно, осуществленные российской стороной шаги на экономическом направлении уже ощутимо ударили по бюджетным поступлениям этой прибалтийской страны», — передает РИА Новости.

Она назвала происходящее в Риге «правовым произволом». Измененные требования властей Латвии носят русофобский характер, считает Захарова. Она не исключила причастность США и Евросоюза.

В сентябре 2022 года прибалтийские республики - Латвия, Литва и Эстония, а также Польша договорились о совместном решении по ограничению въезда граждан России и «предотвращению угроз безопасности». Срок действия указа в силе до 4 марта 2025 года.