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МИД: РФ может принять меры военно-технического характера из-за действий Хельсинки

В дипведомстве заявили, что наращивание потенциала НАТО у границ РФ получит ответ.
Алексей Курильченко 2024-07-03 12:58:30
© Фото: dpa, Globallookpress

Россия может принять меры военно-технического характера для противодействия политике Хельсинки. Наращивание потенциала НАТО у границ РФ получит ответ. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

«Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе, которая угрожает безопасности РФ. Также мы предпримем необходимые меры, в том числе военно-технического характера, для противодействия агрессивным решениям Финляндии, а также ее натовских союзников», - заявил дипломат на брифинге.

Напомним, что парламент Финляндии ранее одобрил соглашение с Вашингтоном, согласно которому США получат доступ к 15 военным объектам.

Ранее директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что финская сторона сделала все для разрушения связи между приграничными регионами России и Финляндии. Российская сторона всегда думала о принципах взаимовыгодного сотрудничества и уважения.

#МИД РФ #Финляндия #ответные меры #Андрей Настасьин
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