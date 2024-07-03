МИД: РФ может принять меры военно-технического характера из-за действий Хельсинки

Россия может принять меры военно-технического характера для противодействия политике Хельсинки. Наращивание потенциала НАТО у границ РФ получит ответ. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

«Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе, которая угрожает безопасности РФ. Также мы предпримем необходимые меры, в том числе военно-технического характера, для противодействия агрессивным решениям Финляндии, а также ее натовских союзников», - заявил дипломат на брифинге.

Напомним, что парламент Финляндии ранее одобрил соглашение с Вашингтоном, согласно которому США получат доступ к 15 военным объектам.

Ранее директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что финская сторона сделала все для разрушения связи между приграничными регионами России и Финляндии. Российская сторона всегда думала о принципах взаимовыгодного сотрудничества и уважения.