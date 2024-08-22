Глава МАГАТЭ сообщил о планах посетить Курскую АЭС на следующей неделе

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси завил о намерении посетить Курскую АЭС на следующей неделе, точная дата визита не называется. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

«Он (Рафаэль Гросси - прим.ред.) "очень серьезно" относится к риску того, что объект может быть поврежден во время вторжения Украины в регион», - говорится в публикации.

Во время поездки глава МАГАТЭ собирается оценить состояние внешнего энергоснабжения станции и путей доступа к ней на фоне разрушения ВСУ мостов через реку Сейм, пишет RT.

Также Гросси переговорит с руководством станции. По его данным, АЭС находится «в пределах досягаемости артиллерии» ВСУ.

Новости о планах Гросси прибыть в Курскую область появились на прошлой неделе, когда тот выразил обеспокоенность по поводу безопасности АЭС, где находятся специалисты МАГАТЭ и в любом другом месте, где может произойти ядерная авария. До этого его приглашал посетить Курскую АЭС глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Напомним, ранее в МИД России сообщали о подготовке Украиной плана нападения на электростанцию в Курской области.