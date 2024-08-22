МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава МАГАТЭ сообщил о планах посетить Курскую АЭС на следующей неделе

Он также заявил о риске того, что электростанция может быть повреждена в результате нападения ВСУ.
Елизавета Кондрикова 2024-08-22 00:06:21
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency Globallookpress

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси завил о намерении посетить Курскую АЭС на следующей неделе, точная дата визита не называется. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

«Он (Рафаэль Гросси - прим.ред.) "очень серьезно" относится к риску того, что объект может быть поврежден во время вторжения Украины в регион», - говорится в публикации.

Во время поездки глава МАГАТЭ собирается оценить состояние внешнего энергоснабжения станции и путей доступа к ней на фоне разрушения ВСУ мостов через реку Сейм, пишет RT.

Также Гросси переговорит с руководством станции. По его данным, АЭС находится «в пределах досягаемости артиллерии» ВСУ.

Новости о планах Гросси прибыть в Курскую область появились на прошлой неделе, когда тот выразил обеспокоенность по поводу безопасности АЭС, где находятся специалисты МАГАТЭ и в любом другом месте, где может произойти ядерная авария. До этого его приглашал посетить Курскую АЭС глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Напомним, ранее в МИД России сообщали о подготовке Украиной плана нападения на электростанцию в Курской области.

#АЭС #Курская область #МАГАТЭ #обстрел всу #рафаэль гросси #курская аэс
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 