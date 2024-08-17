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Гросси выразил готовность посетить Курскую АЭС и оценить ситуацию

Гросси выразил обеспокоенность по поводу безопасности АЭС, где находятся специалисты МАГАТЭ и в любом другом месте, где может произойти ядерная авария.
Игнат Далакян 2024-08-17 19:37:14
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии(МАГАТЭ) Рафаэль Гросси «на фоне событий в РФ» выразил готовность посетить Курскую АЭС и оценить ситуацию, учитывая близость военных действий. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

«Генеральный директор Гросси выразил готовность оценить ситуацию, в том числе посетив станцию», - цитирует РИА Новости пресс-службу МАГАТЭ.

Уточняется, что обсуждение этого вопроса находится в процессе. При этом Гросси выразил обеспокоенность по поводу безопасности АЭС, где находятся специалисты МАГАТЭ и в любом другом месте, где может произойти ядерная авария.

Ранее Министерство иностранных дел РФ призвало ООН и МАГАТЭ осудить провокации Киева на Курской атомной электростанции. В дипломатическом ведомстве отметили, что такие провокации могут привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.

До этого глава «Росатома» Алексей Лихачев пригласил главу МАГАТЭ Гросси посетить в ближайшее время Курскую АЭС и город атомщиков Курчатов, чтобы лично оценить ситуацию.

#АЭС #МАГАТЭ #рафаэль гросси #курская аэс
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