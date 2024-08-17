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МИД РФ: Киев приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС

Мария Захарова призвала ООН и МАГАТЭ выступить с осуждением.
Мария Зайцева 2024-08-17 17:16:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украина приступила к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель дипведомства отметила, что Украина создает не только прямую угрозу атомным станциям, но и подрывает постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности.

«Все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим», - говорится в сообщении.

Она заключила, что попытки запугивания в отношении регионов и международного сообщества необходимо пресечь совместными усилиями.

Мария Захарова также призвала ООН и МАГАТЭ осудить провокацию Киева на Курской АЭС.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что ответ на атаку ВСУ на Курскую АЭС будет жестким.

#ООН #Мария Захарова #ВСУ #МИД РФ #МАГАТЭ #нападение #курская аэс
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