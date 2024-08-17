МИД РФ: Киев приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС

Украина приступила к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Представитель дипведомства отметила, что Украина создает не только прямую угрозу атомным станциям, но и подрывает постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности.
«Все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим», - говорится в сообщении.
Она заключила, что попытки запугивания в отношении регионов и международного сообщества необходимо пресечь совместными усилиями.
Мария Захарова также призвала ООН и МАГАТЭ осудить провокацию Киева на Курской АЭС.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что ответ на атаку ВСУ на Курскую АЭС будет жестким.
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