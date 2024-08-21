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В ВС Ирана опровергли данные Fars о причинах крушения вертолета Раиси

Ранее в СМИ писали, что крушение произошло из-за того, что на борту находились еще два человека сверх нормы.
Елизавета Кондрикова 2024-08-21 22:57:54
© Фото: Sobhan Farajvan, Keystone Press Agency Globallookpress

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг информацию агентства Fars о причинах крушения самолета президента страны Эбрахима Раиси.

«Информация агентства Fars о том, что одним из факторов крушения вертолета стало нахождение на борту еще двух пассажиров вопреки протоколам безопасности, из-за чего у вертолета не хватило мощности набрать необходимую высоту, - ложь», - приводит ТАСС заявление иранского генштаба.

По данным СМИ, крушение вертолета было признано несчастным случаем, так как из-за превышения количества человек на борту пилот не смог поднять вертолет на безопасную высоту над туманом.

Генштаб также призвал с осторожностью публиковать материалы о новостях в сфере безопасности и обороны.

Трагедия с президентским вертолетом случилась днем 19 мая, когда глава государства возвращался после рабочей поездки в Азербайджан. По итогу в стране были проведены президентские выборы, победу одержал реформист Масуд Пезешкиан.

#расследование #крушение #Иран #Причина смерти #Эбрахим Раиси #ВС Ирана
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