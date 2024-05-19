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Поисково-спасательная группа добралась к месту аварии вертолета Раиси

Из-за сильного тумана поисковые работы могут проводиться только с суши, к поискам также привлекли альпинистов.
Елизавета Кондрикова 2024-05-19 18:56:44
© Фото: akharinkhabar, Telegram © Видео: akharinkhabar, Telegram

Одна группа спасателей добралась к месту жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, сообщил глава иранского общества Красного Полумесяца. Его слова приводит газета Tehran Times.

За первыми спасателями последуют другие поисковые группы. Ожидается, что основные силы прибудут к месту через полчаса. Ранее на поиски направили вертолет МЧС, однако он не смог продолжить движение из-за плохой видимости.

По данным агентства Tasnim, к поискам также привлекли профессиональных альпинистов. Из-за тумана операции могут проводиться только по суше, что тормозит работы спасателей.

Напомним, ранее стало известно точное местонахождение вертолета, на борту которого был президент Ирана. Он был найден в селе Узи в северо-западной провинции Восточный Азербайджан, группам спасателей потребовалось больше времени, чтобы добраться до места аварии из-за сильного тумана и гористой местности.

#в стране и мире #вертолет #авария #Иран #спасатели #поиски #Эбрахим Раиси
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