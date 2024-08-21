Гибель Раиси в авиакатастрофе признали несчастным случаем

Спецслужбы Ирана завершили расследование авиакатастрофы, в результате которой погиб президент Эбрахим Раиси. Крушение вертолета национального лидера признали несчастным случаем.

«Службы безопасности и разведка завершили подробное расследование, существует полная уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем», - пишет агентство Fars со ссылкой на информированный источник.

Как сообщается, количество пассажиров на роковом рейсе превысило норму. Не исключено, что по этой причине летчик не смог поднять машину на безопасную высоту и в тумане врезался в гору. По делу об авиакатастрофе, унесшей жизни Раиси, были допрошены 30 тысяч человек.

Напомним, трагедия произошла днем 19 мая, когда перевозивший главу Исламской Республики Иран вертолет потерпел крушение на северо-западе страны. Вместе с Раиси на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и еще несколько официальных лиц.