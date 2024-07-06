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Масуд Пезешкиан выиграл президентские выборы Ирана

Реформист Пезешкиан набрал 17 миллионов голосов на президентских выборах.
Услада Дубинина 2024-07-06 06:57:41
© Фото: Sobhan Farajvan Keystone Press Agency Globallookpress

Реформист Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов в Иране, об этом сообщил официальный представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

«Всего подсчитано 30 миллионов 510 тысяч 157 голосов. Из них Масуд Пезешкиан набрал 16 миллионов 384 тысяч 403 голоса, а Саид Джалили - 13 миллионов 538 тысяч 179 голосов», - цитирует слова Ислами агентство SNN.

Президентские выборы начались в Иране 6 июня. Внеочередные выборы связаны с гибелью президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе 19 мая. Явка на второй тур процедуры избрания составила более 50%. Около 30 миллионов граждан проголосовали за одного из кандидатов.

#в стране и мире #Выборы #голосование #Иран #Масуд Пезешкиан
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