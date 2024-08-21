Ми-35М ударил ракетами С-8 по бронетехнике ВСУ в Курской области

Вертолет Ми-35М нанес ракетный удар по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы военных летчиков показало Минобороны России.

Экипаж армейской авиации атаковал ранее вскрытые позиции противника.

«Отработали 40 НАР (неуправляемые ракеты - прим. ред.) С-8КОМ. Цель была поражена стопроцентно прямым попаданием», - рассказал летчик Алексей.

После пуска ракет экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. Разведка доложила, что личный состав и бронированная техника ВСУ уничтожены.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.