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Пленный: действия в Курской области показали глупость командования ВСУ

Комментируя вторжение ВСУ в Курскую область, он заявил, что его командование послало людей на убой.
2024-08-21 09:13:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен бойцами ВС РФ в Курской области солдат ВСУ Денис Попов заявил, что скрывался от мобилизации до последнего, пока его не поймали. По его словам, он не помнит как попал на приграничную территорию в Курской области, но осозновал, что его армия вторгается в чужую страну.

«Уверен, что командиры этим хотели доказать, что еще есть сила, что мы круты, но только показали, что мы идиоты. Нас же всех разбили, вся техника, что у нас была, я так понял, что она сгорела», - отметил сдавшийся боец украинской армии.

Тем самым, командование ВСУ «послало людей на уничтожение, на убой,  ведь изначально было понятно, что это все нереально будет сделать, ведь это не какая-то страна, а Россия», сказал пленный.

В плен военнослужащий сдался после провального боя, в котором вся техника ВСУ была разбита и сгорела. После чего отлежался ночь в лесу без оружия, вышел на дорогу, остановил машину и попросил водителя вызвать полицию и российских военнослужащих из группировки войск «Север».

За последние сутки потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов

#Минобороны России #Курская область #ВСУ #спецоперация #пленный
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