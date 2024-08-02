Командущий ВДВ поздравил десантников с праздником

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский поздравил ветеранов и военнослужащих ВДВ с 94-й годовщиной образования этого рода войск.

В ходе поздравления он отметил, что в ходе специальной военной операции семь десятков воинов-десантников стали Героями России. Более 71 тысячи бойцов и командиров ВДВ получили государственные награды, а более 32 тысяч военнослужащих удостоились ведомственных знаков отличия.

«При этом почти 800 особо отличившихся десантников имеют по четыре, а 3 330 - по три государственные награды», - заявил Теплинский.

Он отметил, что десантники показывали и показывают запредельное мужество, готовность к самопожертвованию и высочайший профессионализм.

Теплинский подчеркнул, что, несмотря на все тяготы, победа обязательно будет за Вооруженными силами России.

Ранее десантников-ветеранов достойным примером для бойцов СВО назвал президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. А министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что десантники в зоне спецоперации решают самые сложные задачи.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.