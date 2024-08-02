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Командущий ВДВ поздравил десантников с праздником

Михаил Теплинский отметил, что за время СВО Героями России стали 70 воинов-десантников.
2024-08-02 11:10:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский поздравил ветеранов и военнослужащих ВДВ с 94-й годовщиной образования этого рода войск. 

В ходе поздравления он отметил, что в ходе специальной военной операции семь десятков воинов-десантников стали Героями России. Более 71 тысячи бойцов и командиров ВДВ получили государственные награды, а более 32 тысяч военнослужащих удостоились ведомственных знаков отличия. 

«При этом почти 800 особо отличившихся десантников имеют по четыре, а 3 330 - по три государственные награды», - заявил Теплинский. 

Он отметил, что десантники показывали и показывают запредельное мужество, готовность к самопожертвованию и высочайший профессионализм

Теплинский подчеркнул, что, несмотря на все тяготы, победа обязательно будет за Вооруженными силами России.

Ранее десантников-ветеранов достойным примером для бойцов СВО назвал президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. А министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что десантники в зоне спецоперации решают самые сложные задачи.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ВДВ #День ВДВ #поздравление #Михаил Теплинский
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