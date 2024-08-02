Путин назвал десантников-ветеранов достойным примером для бойцов СВО

Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск. Его телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной "крылатой пехоты", именами и бессмертными подвигами героев - солдат и офицеров ВДВ. Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины», - говорится в поздравлении.

Путин отметил, что ветераны-десантники являются достойным примером для нынешнего поколения военнослужащих. По его словам, патриотические традиции и верность помогают решать задачи в зоне спецоперации. Президент также выразил уверенность, что десантники и в будущем продолжат защищать независимость и суверенитет России, отстаивать ее национальные интересы.

Ранее в России отмечался День тыла Вооруженных сил. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов тылового обеспечения с праздником и отметил их вклад в выполнение задач СВО.